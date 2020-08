Come ottimizzare il bilancio familiare grazie ai buoni spesa

La gestione del bilancio familiare può diventare semplice se si seguono alcuni, piccoli accorgimenti.

Affinché nessun membro della famiglia debba privarsi di ciò che desidera – nel limite ovviamente delle disponibilità economiche di ciascun nucleo familiare – è utile imparare ad ottimizzare le uscite, cercando di risparmiare dove possibile e sfruttando a proprio vantaggio le opportunità di risparmio messe a disposizione dalla rete.

Risparmiare con i buoni spesa

Una delle voci che incidono maggiormente sul bilancio di una famiglia media è la spesa. L’acquisto degli alimenti e dei prodotti di uso quotidiano porta infatti a spendere una buona parte delle entrate mensili.

Dal momento che gli acquisti al supermercato hanno un peso così determinante, per ottimizzare questa voce bisogna trovare efficaci strategie di amministrazione delle risorse familiari.

Una soluzione che negli ultimi anni sta facendo risparmiare migliaia di italiani consiste nell’impiego di buoni spesa che possono essere acquistati a un costo ridotto rispetto al loro valore nominale.

Si tratta in pratica di voucher disponibili online e che vengono poi presentati in cassa al momento del pagamento. L’utilizzo di questi buoni spesa consente di risparmiare sulla spesa: essi infatti possono essere acquistati ad un prezzo minore rispetto al loro valore, usufruendo del cashback istantaneo messo a disposizione da portali specializzati.

Per esempio, sulla piattaforma Bestshopping i clienti possono trovare dei buoni sconto spendibili in tutte le principali catene diffuse in Italia. Per ciascun buono è indicata la percentuale di cashback istantaneo, dalla quale si può capire quanto sarà conveniente l’acquisto del voucher e quanto denaro si potrà recuperare nell’immediato. Si parte da un cashback dello 0,45% per i buoni utilizzabili nei supermercati Alì e Alìper fino ad arrivare a una percentuale del 2,58 per i voucher spendibili nei punti vendita Tigotà.

Analizzare le uscite mensili ed annuali a bilancio

Utilizzare dei buoni spesa per i propri acquisti aiuta a risparmiare, ma per una perfetta ottimizzazione del bilancio familiare è necessario anche tenere traccia di tutte le spese. Sarebbe utile fare un’analisi delle uscite mensili ed annuali, per avere dei dati di riferimento con cui poter fare il confronto.

Con questa semplice analisi ci si potrà rendere conto di eventuali costi controproducenti da sostenere, ma anche di cambiamenti nelle abitudini di spesa che rischiano di compromettere l’equilibrio finanziario della famiglia e sui quali si deve dunque intervenire.

Comprese quali sono le voci mensili che assorbono gran parte del budget familiare, ci si può impegnare per pianificare le spese. La programmazione deve prevedere innanzitutto l’individuazione delle uscite obbligatorie, per le quali andrebbe subito stanziato un budget. Si passa poi alla pianificazione di quelle accessorie, alle quali si può eventualmente rinunciare nei periodi di difficoltà economica.

Per le categorie di spesa che assorbono gran parte del denaro, un consiglio utile potrebbe essere fare una suddivisione in sottocategorie, così che divenga più semplice mettere in evidenza eventuali costi superflui su cui poter intervenire.

Per le categorie di spesa che richiedono una quota minore di denaro, è lecito invece chiedersi se si tratti di spese davvero necessarie oppure se sia possibile evitarle per recuperare soldi da indirizzare verso altre tipologie di acquisti o da destinare a un fondo di emergenza.

Sarebbe utile, infatti, destinare a un piano di risparmio parte del denaro percepito mensilmente con lo stipendio o con la pensione e disporre anche di una quota da poter utilizzare per eventuali spese impreviste.

Utilizzare i buoni spesa, verificare che le voci di spesa mensile non siano superflue e fare acquisti con parsimonia sono tutti comportamenti che aiutano a gestire al meglio le finanze della famiglia. Basta davvero poco per fare la differenza e dei piccoli cambiamenti possono aumentare di molto la qualità della vita.