Se hai un’attività online sai quanto è importante trovare delle strategie per aumentare il traffico diretto verso il tuo sito web.

Infatti, se riesci a fare ciò puoi godere di numerosi vantaggi tra cui, ad esempio, una maggiore consapevolezza del tuo brand e una relazione più solida con il tuo pubblico.

Il traffico diretto indica che le persone riconoscono il tuo sito come una risorsa di valore, e questo può tradursi in vendite, iscrizioni alla newsletter o qualsiasi altra conversione tu abbia in mente.

Questa operazione, come ben sai, non è semplice… Cosa puoi fare quindi per stimolare gli utenti a visitare il tuo sito senza passare dai motori di ricerca? Ecco qualche suggerimento pratico che ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo.

Crea contenuti memorabili e condivisibili

Le persone ricordano soprattutto i contenuti che trovano utili, divertenti o irresistibili.

Se pubblichi articoli, video o infografiche che colpiscono nel segno, gli utenti saranno più propensi a salvare il tuo sito nei preferiti o a condividerlo con altri.

A seconda del settore in cui operi, puoi produrre guide pratiche, liste di suggerimenti, risorse scaricabili o creare meme che restano impressi. Se i tuoi contenuti saranno in grado di distinguersi nel marasma di Internet, diventerai ben presto un punto di riferimento.

Costruisci un brand solido e riconoscibile

Un brand solido, con un logo riconoscibile, un tone of voice coerente e una presenza online chiara, fa sì che le persone si ricordino di te. Se il tuo marchio trasmette fiducia e unicità, i tuoi visitatori sapranno dove trovarsi anche senza bisogno di passare da Google.

Non sottovalutare il potere di una grafica coerente, di un nome facile da ricordare (qui trovi qualche suggerimento) e di una tagline (slogan) accattivante.

Usa l’Email Marketing in modo intelligente

Anche se alcuni potrebbero considerarla una tattica vecchio stile, l’email marketing è ancora un canale assai efficace per generare traffico diretto. Invia newsletter settimanali o mensili con aggiornamenti sui nuovi contenuti, offerte esclusive o consigli pratici.

Un oggetto accattivante e un contenuto che meriti di essere aperto possono essere di grande aiuto per aumentare le visite dirette. Non dimenticare di inserire link chiari e ben visibili al tuo sito, così i lettori sapranno sempre dove cliccare.

Attira i visitatori con promozioni e offerte esclusive

Le persone amano i vantaggi esclusivi. Crea promozioni riservate a chi visita direttamente il tuo sito: potrebbe essere uno sconto speciale, un ebook gratuito o l’accesso anticipato a un prodotto in arrivo.

Promuovi queste offerte attraverso i tuoi canali social, la newsletter e magari qualche campagna pubblicitaria mirata, come ad esempio con Google Ads. Se vuoi farti un’idea precisa di quanto verrebbe a costarti una campagna con Google Ads, e vuoi approfondire ogni aspetto di questa strategia, puoi rivolgerti agli specialisti di Bit Metrica.

Cura la tua presenza offline

Se hai un’attività fisica, sfrutta il contatto diretto con i clienti per promuovere il tuo sito web. Puoi includere l’indirizzo del tuo sito su biglietti da visita, brochure, prodotti e persino sulla vetrina del negozio.

Durante eventi, fiere o incontri professionali, lascia sempre qualcosa di tangibile con il tuo URL stampato sopra. Quando i tuoi clienti avranno bisogno dei tuoi servizi, sapranno dove andare… e lo faranno digitando direttamente il tuo indirizzo nel browser.

Non sottovalutare, inoltre, il ruolo fondamentale del marketing offline.

Sfrutta i social media per creare curiosità

I social media sono particolarmente utili per far conoscere il tuo sito e invogliare il numero di visite dirette. Le linee guida sono le stesse già suggerite per quanto riguarda i contenuti del tuo sito web: pubblica contenuti che catturano l’attenzione e che spingano gli utenti a voler saperne di più, come teaser di nuovi articoli, stories di dietro le quinte della tua attività o anteprime di prodotti in arrivo.

Ad esempio, puoi pubblicare un breve video su Instagram con una frase intrigante e un invito del tipo “Vuoi scoprire di più? Visita direttamente il nostro sito!”.

Gli utenti incuriositi saranno più propensi a digitare il tuo URL e a esplorare la suite.

È importante che il tuo messaggio arrivi a un numero sempre maggiore di persone: a tal proposito, leggi questo nostro articolo su come aumentare i follower su Instagram.

Considerazioni finali

Aumentare il traffico diretto verso il tuo sito web richiede un mix di creatività, strategia e un tocco di personalizzazione. Dedicati a costruire un brand che gli utenti vogliano cercare, crea contenuti che li invoglino a tornare e sfrutta canali come l’email marketing e le promozioni esclusive.

E ricordati: ogni volta che qualcuno visita il tuo sito senza passare da Google, stai costruendo una relazione più forte e duratura con il tuo pubblico.

