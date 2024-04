Durante l’estate, tendiamo spesso a trascorrere le nostre vacanze in resort lontani da casa, e quando si tratta di scegliere la migliore destinazione di viaggio, molti di noi seguono il principio “più lontano è, meglio è”. Questa decisione ha senso – un clima diverso, una cultura diversa, attrazioni interessanti e una cucina sconosciuta insieme possono offrire un’ondata massima di nuove esperienze e rendere la vacanza davvero vivida e piena.

Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio, e qui si trova nella differenza di fuso orario – non importa quanto sia interessante e piacevole l’ambiente, se il corpo è abituato a dormire a quest’ora, non gioirà con voi delle meraviglie circostanti – insisterà per riposare.

E poiché non tutti possono adattarsi rapidamente alla differenza di fuso orario, molti spesso trascorrono parte della loro vacanza in uno stato semi-sonnolento, e le impressioni del viaggio turistico finiscono per essere rovinate.

Cosa fare allora per adattarsi facilmente al cambio di fuso orario? Abbiamo preparato per voi una lista di consigli efficaci che aiuteranno a adattarsi rapidamente e senza stress per voi e il vostro corpo al drastico cambiamento di giorno e notte in altri paesi.



10 consigli su come adattarsi rapidamente al cambio di fuso orario:

Consiglio n.1: preparazione al viaggio

Per godervi ogni minuto di una vacanza tanto attesa e meritata senza intoppi, iniziate a prepararvi per il cambio di fuso orario in anticipo. Non tutti possono andare a letto molto prima del solito, ma, per il bene di una buona vacanza, vale la pena di fare uno sforzo. Se cominciate ad andare a letto almeno un paio d’ore prima (o dopo, a seconda della direzione del cambiamento del fuso orario) del solito, il corpo potrà adattarsi abbastanza facilmente ai notevoli cambiamenti nel tempo.

Consiglio n.2: preparate una borsa per i medicinali

Se siete preoccupati per eventuali malattie croniche, mal di testa o reazioni allergiche, ricordate che in una situazione di stress, e un drastico cambiamento di giorno e notte per il corpo è proprio tale stress, le malattie possono temporaneamente peggiorare. Questo è particolarmente vero per le persone con pressione alta o bassa – un drastico cambiamento di clima e fuso orario spesso provoca fluttuazioni della pressione, che a loro volta possono causare mal di testa.

Prima di viaggiare in paesi con diversi fusi orari, consultate il vostro medico e preparate una borsa per i medicinali seguendo i suoi consigli. Se avrete i farmaci necessari a portata di mano, sarete protetti da molti momenti sgradevoli che potrebbero rovinare la vostra vacanza in paesi esotici.

Consiglio n.3: impostate gli orologi sul nuovo orario

Lo stesso principio si applica qui come quando si spostano le lancette degli orologi avanti di qualche minuto per chi è spesso in ritardo – anche se sapete di questo piccolo auto-inganno, psicologicamente vi sforzerete comunque di affrettarvi, adattandovi al tempo che vedete sul quadrante dell’orologio.

Impostate tutti i vostri orologi – da polso e su tutti i dispositivi che portate con voi, sul nuovo orario in cui dovrete vivere per tutta la durata della vacanza, e vi sarà molto più facile adattarvi al regime di giorno modificato.

Consiglio n.4: esercizio fisico

Durante il volo, soprattutto se lungo, si accumula la stanchezza a causa della sedentarietà – sedersi per diverse ore nella cabina dell’aereo stanca, anche se il sedile si reclina comodamente. Un’ottima soluzione per questi casi è dormire durante il volo, ma non tutti possono farlo, quindi il modo più semplice per evitare spiacevoli sensazioni dall’esaurimento di molte ore seduti in poltrona è un’intensa attività fisica.

Provate a caricarvi di esercizi fisici prima del volo – una corsa intensiva, un set di esercizi o semplicemente lavoro fisico trasformeranno il forzato far niente durante il volo in un rilassante relax, dopo il quale sentirete un’ondata di energia e vigore. E a condizione di un umore allegro e vivace, l’adattamento nel nuovo fuso orario sarà molto più veloce e facile.

Consiglio n.5: dieta senza caffeina

Prima del volo in aereo verso un paese situato in un diverso fuso orario, e durante il volo, non consumate assolutamente alcol o bevande contenenti caffeina. In primo luogo, il volo stesso sarà molto più difficile per voi, in secondo luogo, dopo l’atterraggio sarà difficile adattarvi e orientarvi nelle nuove condizioni a causa della sensazione di rottura e dello spostamento artificiale aggiuntivo dei ritmi biologici del corpo causato da alcol ed energizzanti.

Inoltre, consumando caffè o bevande contenenti caffeina dopo l’atterraggio, potreste incontrare l’insonnia.

Consiglio n.6: tutto per il comfort

I vestiti e le scarpe che pianificate di indossare durante il volo dovrebbero essere il più confortevoli possibile – comodi e non restrittivi nei movimenti. Inoltre, fate attenzione ai materiali da cui sono fatti gli oggetti – i tessuti naturali permetteranno al corpo di respirare e aiuteranno a mantenere una temperatura confortevole ottimale.

Evitate di usare cosmetici, profumi e lozioni prima del volo – lasciate che la vostra pelle riposi e respiri al massimo, poiché ciò influisce positivamente sul benessere generale e, di conseguenza, sulla vostra capacità di adattarvi facilmente al fuso orario non familiare.

Consiglio n.7: sonno tempestivo

Arrivate a destinazione la mattina o durante il giorno secondo l’orario locale? Allora non dormite durante il volo e non andate a letto subito – il “tempo sbagliato” intorno a voi più il sonno intempestivo, che non corrisponde né a quello a cui il vostro corpo è abituato, né a quello che vedono i vostri occhi intorno, vi disorienterà ancora di più. È meglio resistere per alcune ore e andare a letto già secondo il “nuovo” tempo, piuttosto che sconvolgere definitivamente l’orologio biologico e aumentare lo stato di stress per il vostro corpo.

Consiglio n.8: più sole

Dopo l’arrivo in un nuovo posto, andate almeno per un po’ al sole, non state all’ombra. In primo luogo, il corpo sentirà che intorno è davvero giorno, e in secondo luogo, anche una breve permanenza al sole stimolerà la produzione di melatonina e vitamina D.

Consiglio n.9: bere molta acqua

A causa dello stato di stress in cui si trova l’organismo umano quando cambia fuso orario, inizia la disidratazione. Naturalmente, l’unica soluzione corretta in questo caso è bere quanta più acqua possibile.

Inoltre, è assolutamente necessario bere molta acqua per quei turisti che sono inclini alla trombosi venosa – a causa delle fluttuazioni della pressione, delle preoccupazioni, della disidratazione e della lunga permanenza in una posizione seduta scomoda durante il volo, il rischio di formazione di coaguli aumenta. Portate con voi acqua per il volo, poiché la quantità di acqua che di solito viene fornita ai passeggeri è piccola e potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la sete.

Consiglio n.10: non lottate contro il programma insolito

Molti turisti ritengono che il modo migliore per affrontare il cambio di fuso orario sia non cercare di adattarsi al cambiamento di giorno e notte. Ma se il vostro viaggio è a breve termine, sarà piuttosto difficile affrontare il jet lag in questo modo. Tale decisione ha senso solo se rimarrete in un fuso orario non familiare per un lungo periodo – il corpo sarà in grado di adattarsi gradualmente al nuovo regime giornaliero e ad entrare nel ritmo della vita circostante.