Ha trovato un cellulare I-Phone del valore di circa 500 euro con dentro la custodia una somma in denaro, la patente di guida e la carta d’identità e aveva già deciso d’andare in questura o alla stazione dei carabinieri per consegnare tutto. Ma poco dopo ha notato, visibilmente agitato, il proprietario a cui ha restituito il telefonino con l’intero contenuto.

A compiere il gesto di onestà e correttezza è stato Gianni Dalli Cardillo, uno dei titolari del bar Portapo’, nella zona di Porta di Ponte ad Agrigento. L’esercente, domenica sera, ha ritrovato lo smartphone appoggiato su una panchina. Ha subito controllato e all’interno della custodia c’erano soldi e documenti del proprietario.

Subito si è messo alla ricerca del proprietario, un immigrato che vive in città. Non c’è voluto molto tempo, il ragazzo è tornato in zona e non appena il commerciante lo ha visto lo ha subito chiamato, restituendogli il telefono cellulare, soldi e documenti.