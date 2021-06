Comandante generale in visita ai comandi della guardia costiera

Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, accompagnato dal direttore marittimo della Sicilia Occidentale, contrammiraglio Roberto Isidori, ha fatto vista agli Uffici Circondariali Marittimi di Licata e Sciacca, del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, ed al Comando della Capitaneria di porto.

L’ammiraglio Pettorino è stato accolto dai comandanti degli Uffici Circondariali Marittimi, rispettivamente tenente di vascello Piergiorgio Luminari, per Licata, e tenente di vascello Francesco Petrunelli, per Sciacca, alla presenza del capo del Compartimento Marittimo, capitano di fregata Fabio Serafino, il quale, a sua volta, ha fatto gli onori di casa nel Comando di Porto Empedocle.

Gli Ufficiali hanno illustrato le principali attività svolte dai rispettivi Comandi e le peculiarità e problematiche dei territori, che nella loro estensione, complessivamente considerata, abbracciano una fascia costiera di circa 140 km. Nel corso delle visite il Comandante generale si è intrattenuto con il personale militare degli Uffici, al quale ha manifestato il proprio apprezzamento per le attività svolte in favore della collettività, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente marino e della vita umana in mare.

Attività che verranno, a breve, intensificate con l’avvio dell’operazione “Mare Sicuro”, durante l’ormai avviata stagione estiva. Nel corso della visita, l’ammiraglio Pettorino ha siglato il Libro d’onore dei tre Comandi, lasciando un messaggio di vicinanza e ringraziamento del Comando Generale per il lavoro svolto con passione e competenza dagli equipaggi degli Uffici ed incoraggiandoli a continuare sulla rotta tracciata. Le visite istituzionali si sono concluse con il tradizionale scambio dei crest.