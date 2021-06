Colto da malore in nave, muore comandante

Morto nonostante l’immediato intervento dei soccorritori. A perdere la vita in seguito ad un malore un quarantatreenne di nazionalità turca, comandante della nave “Adapearl”. Tutto quanto verso mezzogiorno del 2 giugno, quando è arrivata una chiamata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. La nave da carico “ Adapearl”, battente bandiera Liberiana, in transito nelle acque antistanti il territorio di Agrigento e diretta in Spagna, ha segnalato la presenza a bordo di un marittimo colto da malore improvviso, verosimilmente infarto. Immediatamente la

motovedetta di soccorso della Guardia costiera è giunta prontamente sottobordo alla nave da carico.

Quindi il personale ha effettuato, con non poche difficoltà, a causa delle condizioni del mare, il trasbordo del marittimo, per il successivo trasferimento in porto, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 con il rianimatore. Purtroppo, nonostante la macchina dei soccorsi sia partita con immediatezza, non è stato possibile salvare la vita al comandante.

Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, a seguito di un attacco cardiaco, per come successivamente accertato dal medico legale.