Colpo in difesa per il Licata Calcio, arriva un ex Castrovillari, Lamezia e Sancataldese.

Colpo in entrata in casa Licata Calcio, il sodalizio si è assicurato un difensore di sicuro affidamento del calibro di Roberto Vitolo. Classe ’98 ancora in età verde ma già con una buona dose d’esperienza alle spalle e che la scorsa stagione ha militato proprio nelle fine del Castrovillari, prossimo avversario delle aquile al Dino Liotta. Vitolo ha un curriculum di tutto rispetto ed è un giocatore che può fare la differenza. Nel passato di Vitolo, oltre al Castrovillari figurano club del calibro di Nocerina, Aprilia, Lamezia e Sancataldese. Il calciatore si è già aggregato alla squadra e svolto i primi allenamenti con il gruppo. Potrebbe essere già inserito nella lista dei convocati della prima stagionale. Soddisfazione hanno espresso i massimi dirigenti, Alonso Di Benedetto ed Enrico Massimino per il lavoro del direttore sportivo Giovanni Martello.