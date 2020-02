Colpo grosso nei campi, rubato trattore da 40mila euro

Ignoti si sono intrufolati in un terreno agricolo di proprietà di un ex dipendente statale, oggi in pensione, e si sono portati via un trattore gommato, quasi nuovo, del valore di circa 40 mila euro.

E’ successo nelle campagne di Campobello di Licata. Il “colpo” è stato messo a segno nelle ore notturne. Il mezzo si trovava custodito nel perimetro dell’appezzamento di terreno.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno prelevato il mezzo, indisturbati, e senza lasciare alcuna traccia, si sono allontanati dalla zona.

Poco dopo l’amara scoperto del trattore sparito. L’uomo ha segnalato e denunciato il furto ai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, che unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Licata, e al personale della Scientifica dell’Arma, hanno compiuto un accurato sopralluogo nell’area in questione, ed eseguito alcuni rilievi.

Di sicuro ad entrare in azione sarebbe stata una banda di delinquenti formata da almeno due o tre persone. E forse anche di più.