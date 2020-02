Agrigento, clochard dorme all’addiaccio davanti saracinesca di locale

Da alcune notti un clochard vive dormendo all’addiaccio davanti la saracinesca di un’attività di ristorazione, di via Cesare Battisti, a ridosso dei locali della movida, nel centro cittadino di Agrigento.

In effetti, chi frequenta quella strada lo avrà visto diverse volte, coperto dal suo sacco a pelo, da solo come un “invisibile”.

Dell’uomo in questione, non si conosce la nazionalità, ma si chiede che venga, se necessario, aiutato come chiunque altro abbia bisogno.