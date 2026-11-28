È caccia aperta alla banda che la scorsa notte ha messo a segno un colpo ingente ai danni della storica gioielleria di via Vittorio Emanuele a Campobello di Licata. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata sono al lavoro sulle immagini della videosorveglianza cittadina e privata per ricostruire la via di fuga dei banditi, allontanatasi lungo le strade secondarie in direzione della provincia di Catania con l’intera cassaforte dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i malviventi hanno agito seguendo un piano preciso e collaudato, impiegando almeno due auto d’appoggio e un carro attrezzi risultato oggetto di furto. Proprio il mezzo pesante è stato utilizzato come ariete per sfondare con violenza la saracinesca e infrangere le vetrine dell’attività. Guadagnato l’accesso ai locali, i ladri hanno ignorato le teche espositive concentrandosi esclusivamente sul forziere, che è stato sradicato e caricato in pochi istanti.

All’interno erano custoditi gioielli in oro, preziosi e denaro contante per un valore complessivo ancora da quantificare con esattezza, ma giudicato ingente. L’allarme scattato automaticamente ha fatto convergere in pochi minuti le pattuglie dell’Arma nel centro abitato, quando ormai della banda non c’era più traccia. Dopo aver isolato la zona per effettuare i rilievi scientifici, i militari hanno avviato gli accertamenti per individuare i modelli e le targhe dei veicoli coinvolti nel raid notturno.

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