Colpevole di furto, arrestato 50enne

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione del provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d’Appello di Palermo, hanno arrestato M.A., di 50 anni, pregiudicato, del posto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

Dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto. Gli agenti, al termine delle formalità di rito, hanno condotto l’uomo presso la Casa circondariale “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento.