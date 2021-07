Cinema, cibo e buoni vini per l’estate 2021 di Casa Barbadoro (VIDEO)

Cinema, cibo e buoni vini per l’estate 2021, in un lungo calendario che vede impegnati fino a metà ottobre cantine vinicole, operatori culturali e Parco Archeologico. Nella serata di giovedì 8 luglio alla presenza del direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta si è tenuto a Casa Barbadoro, a due passi dal Tempio della Concordia, il primo appuntamento della rassegna cinematografica itinerante della Strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi.

Venerdì 9 il giornalista Carmelo Maiorca ci presenta e racconta “Pesci Pop” con prefazione di Carlo Petrini. Menù cena dedicato al pesce azzurro. E ancora Mercoledì 14 alle 19.30 incontro con Stefania Auci per “L’inverno dei Leoni”.

L’appuntamento di Venerdì 16 alle 21.00 è con Passofonduto di Giuseppe Cipolla. Visione di un micro territorio: suolo, storia, forme di allevamento e stili di cantina.

In arrivo nuovi dettagli e altre date, un calendario in continua evoluzione per un’estate all’insegna della promozione e della valorizzazione del territorio. Guarda il video con le interviste