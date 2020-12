Colonne sonore di videogiochi per un’esperienza unica

È impossibile negare che durante tante delle nostre attività, ad esempio in palestra, a casa, mentre cuciniamo e ci svaghiamo giocando online, la musica è un’alleata essenziale per vivere ognuna di queste esperienze e tante altre, in modo piacevole.

Esistono colonne sonore che hanno segnato un’epoca, basta pensare a Silent Hill, alla slot gratis online di Hendrix per capire che soprattutto tra gioco e colonna sonora esiste una relazione stretta destinato ad aumentare con il tempo.

La musica amplifica l’esperienza emotiva e quando un giocatore ha a che fare con un videogioco, è rapito dall’atmosfera e dall’emozione.

L’uso della musica nei videogiochi

Ciò che è in grado di creare la magia in tante situazioni diverse, è la musica e quando questa è ascoltata durante una sessione di gioco online, Slot gratis o videogioco, contribuisce a creare una piacevole user experience all’utente.

Nel 1985 Mario Bros fu un precursore della musichetta leggera e molto adatta al tipo di gioco, unendosi poi a contesti colorati, ambientazioni creata dalla sinergia di tutti questi elementi messi assieme.

Dopo di allora i videogiochi musicati sono stati tanti uno dei tanti, che ha avuto enorme successo, è il sopra menzionato Silent Hill, in grado di mettere proprio la musica al centro dell’esperienza. Il protagonista vive emozionanti avventure sempre accompagnato da colonne sonore vibranti e accattivanti: The last of Us è la canzone in grado di sviluppare eventi permeandoli di un’emozione che fino a quel momento mai era stata associata a un videogame.

Le colonne sonore che hanno fatto seguito a questa, nel tempo, sono state tante e altre, tra queste: Grand Theft Auto e al terzo capitolo della saga ambientata negli anni ottanta, Vice City, dove si incontrano canzoni note degli Iron Maiden e Michael Jackson, ecc..

Gamification e colonne sonore

La gamification, esattamente come i videogiochi, oggi vanta l’uso delle colonne sonore come nelle slot gratis; all’inizio del gioco infatti sembra abbiano luogo delle vere e proprie slot machine a tema musicale. Non è neppure raro sentire partire musiche di Hendrix durante lo scorrere del gioco nelle differenti puntate a premi.

Chi non ha mai sentito partire la canzone Welcome to the Jungle dei Guns’d Roses esattamente nella prima schermata della slot. Sono presenti ben 5 brani della band e tra questi ci sono Sweet Child of mine, November Rain, ecc. e l’esperienza vissuta dal gamer è quella di chi non solo sta giocando in una slot machine, ma al contempo ascolta un cd musicale.

Oltre ai Guns, la gamification usa colonne sonore come quella dei Motorhead e dei Village People, includendo tanti pezzi storici che hanno fatto la storia di queste band.

È inutile negare che la differenza sia fatta dall’inserimento dell’esperienza musicale in un videogioco o in una sessione di slot gratis.

L’emozione, l’atmosfera e l’adrenalina sono potenziate da questo supporto evergreen.