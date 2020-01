Crolla porzione di cornicione, danneggiate diverse auto in sosta

Una grossa porzione del cornicione di un edificio, di fronte all’ufficio del Lavoro e dal palazzo dell’Inail, in via Acrone, è crollato ed ha danneggiato almeno tre auto in sosta. Per fortuna è successo nelle ore notturne, e in quel momento in strada non c’erano persone.

Di giorno le conseguenze sarebbero state ben altre. Sono stati gli abitanti della zona a chiedere l’immediato intervento dei soccorritori. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Per garantire l’incolumità pubblica i pompieri con l’utilizzo di un’autoscala hanno provveduto a rimuovere altre porzioni pericolanti.

Quasi sicuramente serviranno interventi per ripristinare la sicurezza ed evitare altri distacchi.