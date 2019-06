Collaborazione tra il gruppo Folk Città di Agrigento e Istituto “Anna Frank”

AGRIGENTO. Alla scuola Anna Frank, si è concluso il progetto per l’attività folklorica nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, con circa 200 bambini delle terze, quarte e quinte elementari. Il progetto, avviato all’inizio del 2019, è frutto di un’azione formativa per i bambini e di una proficua collaborazione tra l’Istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento, diretto da Alfio Russo, e il Gruppo Folklorico Città di Agrigento diretto da Riccardo Cacicia.

I bambini si sono esibiti con canti e danze della tradizione popolare siciliana in presenza di numerosi genitori che hanno affollato la tribuna in ogni ordine di posto, riscuotendo tanto successo e tantissimi applausi. Riccardo Cacicia commenta: “Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato all’attività e, precisamente, per l’istituto scolastico a Gioacchino Alfano e Gabriella Conti mentre per il gruppo Folk a Giusy Galia e Alice Daina, che con grande spirito di iniziativa hanno preparato i bambini.

L’attività formativa continuerà nelle ore pomeridiane con coloro i quali già hanno aderito al gruppo dei piccoli. Sicuramente il progetto sarà svolto anche per i prossimi anni”.