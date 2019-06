Riqualificazione del fiume Akragas: c’è l’adesione di Italia Nostra

AGRIGENTO. La presidente della sezione agrigentina di Italia Nostra, Adele Falcetta, ha inviato una lettera al commissario della Provincia e al sindaco di Agrigento, al soprintendente ai Beni culturali, al direttore del Parco dei Templi, al Demanio marittimo ed all’Azienda foreste nel merito della recente firma di un protocollo d’intesa tra tutte le parti per la riqualificazione della foce del fiume Akragas.

Falcetta tra l’altro afferma: “In ragione di tale protocollo d’intesa esprimiamo apprezzamento e l’auspicio a che si concretizzi, possibilmente in coincidenza dei 2600 anni dalla fondazione di Akragas, l’anno prossimo. In proposito Italia Nostra ha elaborato un’idea progettuale, descritta da una nostra rappresentante, Carmelina Guarneri, lo scorso 20 maggio in occasione dell’assemblea del comitato ‘Agrigento 2020’.

Dunque, la Sezione di Agrigento di Italia Nostra manifesta la propria piena disponibilità a collaborare fattivamente al progetto. A tal fine abbiamo già incontrato il Soprintendente ai Beni culturali, Michele Benfari, che ha accolto molto favorevolmente l’idea del coinvolgimento della nostra associazione”.