Incontro tra Scuola e Lusso Discreto al Verdura Resort di Sir Rocco Forte per Sviluppare Competenze e Valorizzare l’Identità Siciliana

L’IISS “L. Pirandello” di Bivona, pioniere nel partenariato con la catena Rocco Forte Hotels, ha avviato una collaborazione con il Verdura Resort di Sir Rocco Forte. Dopo l’incontro informativo di ottobre, il 9 novembre si è svolto il primo incontro formativo presso il prestigioso Verdura Resort S.P.A. Gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera hanno partecipato, contribuendo a sviluppare competenze per il mondo del lavoro. Il Dirigente Scolastico, il prof. Emanuele Giordano, insieme a docenti e studenti, è stato accolto da Filena Rizzuto, Front Office Manager, e Giovanna Rallo, Human Resources Supervisor, in un coinvolgente percorso emozionale.

IISS ‘L. Pirandello’ di Bivona: Un Viaggio Formativo nel Mondo dell’Ospitalità con Rocco Forte Hotels

Il Learning Tour, come racconta la Prof.ssa Carmelinda Mangione, ha offerto agli studenti un’esperienza immersiva nell’azienda tra ulivi, aranci, e limoni. Le parole chiave emerse sono accoglienza, empatia, e ascolto, evidenziando l’importanza delle soft skills. Il contesto ha trasmesso un messaggio di lusso discreto, in sintonia con l’identità del gruppo Rocco Forte. Tradizioni e identità siciliane sono state integrate in ogni dettaglio, creando un connubio perfetto con l’approccio autentico e accogliente del gruppo.

Questa esperienza formativa assume un significato profondo per le scelte future degli studenti, unendo scuola e lavoro come stimolo per lo sviluppo e il perfezionamento delle competenze. La connessione tra identità territoriale e formazione didattica evidenzia il valore educativo di questa iniziativa.