Intervista all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò: Sfide e Impegni per il Futuro di Agrigento

“La provincia di Agrigento ha a lungo lottato con notevoli carenze infrastrutturali,” afferma l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. “Attualmente, stiamo concentrando i nostri sforzi su diverse aree critiche, con un particolare focus sulla strada statale 640. Purtroppo, abbiamo riscontrato ulteriori ritardi in questo progetto, ma ci stiamo impegnando per risolverli al più presto.”

“Abbiamo compreso l’importanza della strada statale 640 per la provincia di Agrigento, in particolare per le attività economiche,” continua Aricò. “Ho avuto incontri frequenti con il presidente Schifani e i vertici dell’Anas. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che entro la fine del 2024 i cantieri su questo tratto stradale saranno eliminati. Questo impegno non riguarda solo Agrigento ma è esteso a tutta la Sicilia.”

Nell’ottica del 2025 come anno cruciale per Agrigento, l’Assessore spiega: “La prossima sarà un’importante fase per Agrigento, specialmente considerando il suo ruolo come capitale della cultura italiana e l’anno del giubileo. Stiamo lavorando intensamente sulla viabilità, considerando l’afflusso di veicoli dai principali aeroporti regionali. Siamo consapevoli che la Sicilia ospiterà un gran numero di pellegrini, e stiamo adottando misure per garantire la fluidità del traffico e un’accoglienza ottimale.”

“Non ci stiamo concentrando solo sulle strade,” sottolinea Aricò. “Stiamo lavorando anche sulle linee ferroviarie e stiamo cercando di migliorare i collegamenti tra i due principali aeroporti regionali. Sta per essere implementato un contratto di servizio con Trenitalia, che rappresenta un passo significativo per migliorare l’accessibilità e la connettività della provincia.”

La prima parte dell’intervista realizzata in occasione della Conferenza di Sistema di Confcommercio

L’intervista con l’Assessore Aricò offre una prospettiva chiara sugli sforzi attuali e futuri per affrontare le sfide infrastrutturali di Agrigento. “Il governo regionale si impegna a garantire che la provincia sia pronta per le sfide del futuro e possa sfruttare appieno le opportunità che si presentano,” conclude l’Assessore.