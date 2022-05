Coinvolto in un incidente, rifiuta di essere identificato: arrestato 33enne

Ha perso il controllo dell’autovettura, ed ha impattato contro un muro, lungo la strada statale 115. Quando i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi l’automobilista, un trentatreenne, palmese, ha iniziato ad agitarsi, e s’è rifiutato di farsi identificare.

Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale. L’incidente stradale per fortuna non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. L’arresto del 33enne è stato già convalidato dal giudice del Tribunale di Agrigento che ha disposto, a carico dell’indagato, l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.