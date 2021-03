Coinvolti in una rissa, due fratelli a processo

Hanno scelto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato i due fratelli Mario e Fabrizio Rizzo, rispettivamente di 35 e 30 anni, di Favara, arrestati la sera dell’8 marzo scorso, con le accuse di rissa e resistenza a Pubblico ufficiale. Il processo davanti al giudice del Tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, è fissato per il 17 maggio. I due Rizzo sono difesi dall’avvocato Calogero Lo Giudice.

Per gli altri due favaresi coinvolti il Pubblico ministero aveva firmato il verbale di liberazione immediata. Si tratta di per Gerlando Castellana, 47 anni, e Giovanni Pullara, 60 anni. Restano indagati a piede libero.

I quattro erano stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Favara, in seguito alla rissa scoppiata per futili motivi, in via Ugo Foscolo.