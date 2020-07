Codici promo e Offerte per prodotti Svapo

Le e-cig rappresentano senza dubbio un’alternativa più sana rispetto alle sigarette tradizionali, con numerose ricerche scientifiche che hanno dimostrato come svapare produca fino al 95% di danni in meno in confronto agli articoli da tabacco classici. In Italia, la vendita di prodotti per lo svapo è controllata dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con la concessione di apposite licenze alle aziende autorizzate.

Al giorno d’oggi è in crescita la vendita online di sigarette elettroniche e accessori, tuttavia è indispensabile rivolgersi a portali certificati e specializzati, come per esempio Svapoebasta, che mettono a disposizione un’ampia scelta di prodotti delle migliori marche, con prezzi competitivi che consentono di usufruire di un netto risparmio rispetto all’acquisto nei negozi fisici.

Come risparmiare con l’acquisto online dei prodotti per lo svapo

Il commercio elettronico delle e-cig è un settore in forte espansione, una realtà sempre più apprezzata dagli appassionati dello svapo. Le sigarette elettroniche, utili per smettere di fumare e ridurre la dipendenza dalla nicotina, sono un dispositivo molto gettonato, allo stesso tempo è importante scegliere apparecchi con un buon rapporto qualità-prezzo.

Comprare questi prodotti sul web permette di beneficiare di alcuni vantaggi, tra cui la possibilità di trovare sconti, offerte e codici promozionali. Inoltre, è possibile ottenere un servizio personalizzato, con soluzioni su misura in base alle proprie esigenze, oltre a un vasto assortimento di prodotti con una proposta decisamente più ampia rispetto a quella dei negozi tradizionali.

Ad esempio, su svapoebasta.com è possibile risparmiare su ogni ordine, grazie a programmi dedicati per i clienti dello store online. L’azienda fornisce diverse iniziative interessanti, tra cui un bonus di benvenuto del 10% di sconto sul primo acquisto e un coupon per l’attivazione del contrassegno gratuito. Inoltre, propone la spedizione inclusa nel prezzo, offerta prevista con un ordine di 2 liquidi di brand come Seven Wonders, Valkiria, Vaporart e molti altri ancora.

Sigarette elettroniche online: i vantaggi oltre il prezzo

Ovviamente, il punto di forza dei negozi digitali specializzati nei prodotti per lo svapo è il prezzo, in quanto assicurano un risparmio considerevole in confronto ai canali classici, tuttavia non si tratta dell’unico vantaggio.

Comprare online mette a disposizione una serie di benefici, tra cui la spedizione a domicilio per ricevere gli articoli direttamente a casa, senza uscire dalla propria abitazione e prenotando i prodotti dal pc o tramite qualsiasi dispositivo mobile.

I portali web autorizzati consentono anche di accumulare punti ad ogni acquisto, partecipando ai programmi fedeltà che premiano i clienti fedeli con vantaggi di vario genere. Da non sottovalutare è la possibilità di ottenere supporto qualificato, avvalendosi dell’assistenza di rivenditori esperti per individuare le soluzioni migliori in base alle proprie esigenze e ai gusti personali.

Si tratta di un aspetto importante soprattutto per chi non conosce bene le e-cig e gli accessori per lo svapo, ad esempio per capire quali liquidi comprare a seconda delle proprie necessità, che tipo di sigarette elettronica scegliere considerando la modalità del tiro, oppure quali ricambi ordinare per la personalizzazione del proprio dispositivo. Le opzioni a disposizione sono davvero numerose, per questo motivo è fondamentale affidarsi soltanto ai migliori e-commerce.

Nel suo primo anno di attività Svapoebasta è riuscito ad affermarsi nel settore, con una crescita dello store online dell’azienda di oltre il 30% al mese: un risultato che premia un’offerta di alta qualità, un efficiente servizio di assistenza e condizioni particolarmente convenienti per i clienti del portale online. L’apprezzamento è rafforzato dalle tantissime recensioni positive ottenute su Feedaty, con il 99,6% di giudizi entusiasti su quasi 1.200 opinioni complessive.

Perché conviene la sigaretta elettronica

Naturalmente, le e-cig sono dispositivi da preferire innanzitutto per i vantaggi in termini di salute, una soluzione in grado di fornire un supporto efficace per smettere di fumare e ridurre i danni provocati dal fumo. Inoltre, nei prossimi anni potrebbero arrivare altre novità incoraggianti sotto questo punto di vista, dopo che i ricercatori del CNR hanno scoperto come l’aggiunta di polifenoli nei liquidi delle sigarette elettroniche potrebbe diminuire le molecole di carbonili del 99,6%.

L’innovazione e la ricerca sono da sempre alla base dei prodotti legati allo svapo, un settore con prospettive positive per il futuro e un ruolo centrale nella lotta al fumo. Per di più, l’e-cig rimane anche un prodotto conveniente ed economico, poiché è un dispositivo progettato per durare a lungo, con un costo per ricambi e ricariche piuttosto contenuto.

Una volta ammortizzato il costo iniziale per l’acquisto della sigaretta elettronica, il quale non è comunque elevato per un modello di buona qualità, la spesa per gli accessori e i liquidi è davvero ridotta, di gran lunga più bassa rispetto alle sigarette tradizionali.

Se a questo fattore si aggiunge la presenza di sconti, offerte e programmi fedeltà come quelli proposti da Svapoebasta.com, è evidente come lo svapo sia una scelta che giova sotto numerosi punti di vista.