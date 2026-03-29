Resta alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, il ventiduenne di Licata, Melchiorre Antona, arrestato dai carabinieri della Compagnia cittadina, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, che ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare in carcere. Durante l’interrogatorio, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Grazie al fiuto dei cani Aron e Conan del nucleo cinofili di Palermo, i militari della Radiomobile di Licata hanno trovato circa 250 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri sottovuoto e 300 grammi di hashish. La droga era nascosta in un garage, nel complesso di edilizia popolare di via Torregrossa, chiuso da opere murarie abusive. All’interno era stato ricavato un vano usato come deposito di stupefacenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp