CNA, ecco il nuovo servizio dedicato ai consumatori

Si arricchisce di un nuovo servizio il ventaglio delle attività promosse dalla CNA provinciale di Agrigento. Si tratta della tutela dei diritti a difesa del cittadino che la Confederazione metterà a disposizione già a partire da oggi grazie ad una importante collaborazione con il Movimento Consumatori. I vertici della CNA, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, hanno definito la convenzione con il responsabile dell’Associazione a livello interprovinciale per la Sicilia, Gioacchino Comparato. L’assistenza riguarda diversi ambiti: Energia (gas ed elettricità), Telefonia (telecomunicazione fissa e mobile, pay tv) Servizi pubblici essenziali(acqua), Acquisti, Diritti del turista, Tributi locali e Tutela del contribuente. Un apposito sportello, attivato all’interno della sede della CNA in via Piersanti Mattarella n° 317 ad Agrigento, sarà dedicato a raccogliere le segnalazioni dei cittadini a cui verrà poi riservata specifica consulenza da parte degli esperti in materia. Info 0922595511 movimentoconsumatori@cnaagrigento.it

