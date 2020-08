Clizia Incorvaia e Rita Rusic si incontrano alla Scala dei Turchi: siamo una famiglia – VIDEO

Indovinate chi è venuto a trovarmi ? Clizia Incorvaia non sta nella pelle. Ad Agrigento, nella fantastica cornice della Scala dei Turchi, al Lounge Beach a cena con Rita Rusic. Con la produttrice cinematografica, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, c’è un legame molto forte, che si consolida anche fuori. La fashion blogger, influencer e modella ospita in Sicilia l’amica Rita; con loro anche Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia, che non perde occasione per manifestare l’ampre viscerela per la sua terra, promuovendone il terrirotiro, nell’esperienza del GFVip 2020 oltre al legame sentimentale con Paolo, ha trovato anche una grande amicizia. Insieme siamo una famiglia, dicono Clizia e Rita nell’intervista di Domenico Vecchio. Guarda il video – clicca qui.

