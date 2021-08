Clizia Incorvaia aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, è stato concepito a Lampedusa

Galeotta fu la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” nella quale sbocciò l’amore tra l’empedoclina Clizia Incorvaia e il conduttore romano Paolo Ciavarro. Adesso Clizia, alla soglia dei 41 anni, annuncia di aspettare un figlio dal suo compagno, più giovane di lei di 12 anni e che diventerà papà per la prima volta. Un figlio concepito a Lampedusa, “l’isola del cuore” dove il padre di Paolo, l’attore e produttore Massimo Ciavarro, tra i suoi tanti interessi, gestisce pure un’elegante struttura ricettiva dove trascorre diversi mesi dell’anno. La notizia della gravidanza, stando ai bene informati sarebbe al quarto mese, è stata data da Clizia direttamente su Instagram con tanto di foto con il compagno che regge felice tra le mani l’ecografia appena avuta. Gli amanti del gossip non saranno certo sorpresi da questo annuncio in quanto l’ex modella, influencer, fashion blogger, personaggio televisivo, ex stagista in “Markette” su La7, principessa nel “Chiambretti Night” e altre cose ancora, ha ogni giorno tenuto informati su Instagram i propri fans dell’evolversi della sua storia d’amore con Paolo. Clizia Incorvaia aveva lasciato il programma gieffino per prima e, dopo la quarantena vissuta a distanza, i due si erano ritrovati a fine maggio, per non lasciarsi più. Una convivenza consolidatasi di recente con il trasferimento di entrambi a Roma nella nuova casa, un trilocale con terrazza e vista sul centro storico. Ora Clizia si trova a dover partorire il secondogenito, anche se non è ancora stato svelato con certezza se si tratti di un maschio o una femmina. L’influencer, nata a Pordenone ma di origini empedocline, aveva già dato alla luce, presso il reparto “Maternità” di Agrigento, il 25 agosto del 2015, Nina, la bimba avuta dal suo precedente marito, il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. Un amore, questo con Sarcina, naufragato malamente. “Contavano solo i like” – aveva commentato Sarcina al momento della separazione, tirando in ballo voci su un presunto flirt di Clizia con l’attore Riccardo Scamarcio. Il cantante a sua volta era stato invece accusato dalla ex moglie di tradimento e di aver chiesto materiale pornografico alle sue fan. La Incorvaia, ospite nei programmi televisivi di gossip ha rivelato di essere stata male durante i primi mesi di gravidanza e di aver accusato grande debolezza: “Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò. – ha annunciato, spiegando che – ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini.” Non è escluso che anche questa volta Clizia possa partorire, come già per Nina, presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

LORENZO ROSSO