Clizia e Paolo, battesimo figlio ad Agrigento con Alfonso Signorini padrino (VIDEO)

Clizia e Paolo, un amore vero. Alfonso Signorini ad Agrigento per battezzare il figlio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto festa per battezzare il piccolo Gabriele, il figlio nato lo scorso inverno ha avuto come padrino Alfonso Signorini. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di San Gerlando.

Poi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dato appuntamento ai loro ospiti al

Lounch Beach Scala dei Turchi per una festa in riva al mare. Presente anche il papà di Paolo, Massimo Ciavarro.