Il cantautore, musicista e compositore italiano, Claudio Baglioni si ritira dalla scena musicale e per questo sta preparando, come aveva annunciato tempo fa, gli ultimi “mille giorni” di carriera. Baglioni, presentando l’uscita della nuova edizione di “La Vita è adesso – Il Sogno è sempre”, a 40 anni dalla prima pubblicazione ha annunciato un Grand Tour, 40 date nell’estate del 2026, con una anteprima a Lampedusa, il 27 settembre prossimo, a ingresso gratuito. Il cantautore romano sarà così di nuovo sull’isola agrigentina che per 10 anni – dal 2003 al 2012 – ha accolto il suo festival ‘O Scià.

