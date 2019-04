Claudia Terrasi, Miss Sicilia 2009, premiata a Milano per la creatività e l’innovazione

Storia di una carriera oltre la bellezza.

Orgoglio siciliano ma anche una delle eccellenze italiane, Claudia Terrasi, da “Miss Sicilia nel 2009”a Responsabile della sede dell’Università Telematica Pegaso di Milano a soli 26 anni. La stessa Università dove consegue la laurea in Ingegneria civile e ambientale. Dopo aver maturato una notevole esperienza nel mondo dello spettacolo e nell’organizzazione degli eventi, adesso Claudia Terrasi si occupa della gestione delle attività nella segreteria organizzativa, nonché della convegnistica e delle attività dì networking dell’ Università Telematica Pegaso di Milano. Il suo ruolo è quello di gestire, coordinare e organizzare eventi di varia natura: Formazione: seminari, incontri, workshop attività didattiche e di formazione. Convegnistica: seminari, convegni, conferenze, congressi, , meeting. Arte e spettacolo: mostre, esposizioni, anteprime, installazioni, rassegne. Giovedì 28 Marzo 2019 una nuova soddisfazione per Claudia Terrasi, che per conto dell’Università Telematica ha ritirato un importante riconoscimento durante il MILANO marketing festival per l’innovazione introdotta in un settore prestigioso come l’ education. Questa è solo una parte dei progetti e degli obiettivi che si è prefissata per la sua vita lavorativa. Si definisce una sognatrice critica.. Un pò paradossale ma lei è così. Nel frattempo sta avviando, grazie alla presenza costante della sorella, Federica una nuova sede dell’ universita telematica Pegaso, in via Atenea N° 19 ad Agrigento, all ‘interno del prestigioso palazzo Borsellino. La sede sarà operativa tra qualche giorno con alla guida proprio la sorella di Claudia e ci auguriamo un altro grande successo.