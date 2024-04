Citroën porta la lotta al bullismo nelle scuole agrigentine con “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”

Il concessionario Citroën Guadagni Spa ha preso parte questa mattina all’evento “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”, una campagna nazionale che ha fatto tappa al Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, guidato dalla dirigente Marika Helga Gatto.

Gli studenti e gli insegnanti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche legate alla mobilità sostenibile, grazie alla presentazione di Citroën Ami, il quadriciclo elettrico a zero emissioni di CO2, con un’autonomia fino a 75 km. Inoltre, potranno partecipare a un questionario finale per verificare la comprensione del progetto e ottenere un attestato di partecipazione che consente loro di ricevere crediti formativi.

Test Drive a bordo della Citroën Ami

Gli esperti di Bulli Stop hanno approfondito le tematiche del progetto con gli studenti e offerto la possibilità di effettuare Test Drive a bordo della Citroën Ami, guidabile con un patentino AM a partire dai 14 anni. Le Citroën Ami sono state messe a disposizione dal concessionario Guadagni di Agrigento.

Citroën riafferma il suo impegno verso le nuove generazioni coinvolgendole nel progetto formativo “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa iniziativa è gestita e sviluppata da Neways, società specializzata in comunicazione e progetti educativi.

Il coinvolgimento degli studenti non si ferma qui: potranno partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI, con la possibilità di vincere un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e un voucher da 500€ per l’acquisto di premi tecnologici per la scuola.