Circolo Empedocleo, ecco il cartellone teatro da camera 2021-2022

Tutto pronto per la quinta stagione di teatro da camera 2021-2022 al circolo Empedocleo di Agrigento a cura dello stesso Circolo Culturale e del Pirandello stable festival , con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano. Il primo appuntamento è in programma il prossimo 19 gennaio con “DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE”. Giovedì 16 dicembre “NATALE IN SONG” con testi nuovi esclusivi canti natalizi internazionali musiche popolari folk del Natale. Venerdì 21 gennaio Giuseppe Crapanzano in “Camilleri MONTALBANO & Co.” Venerdì 11 febbraio Mario Sorbello in “L’ANFITRIONE”. Il 25 marzo Lia Rocco in “LA VOCE UMANA”; si prosegue il 22 aprile con “RIEN DE RIEN”, il 13 maggio Lillo D’Aleo in “ANTONIO de CURTIS In arte TOTO’” . Ingresso gratuito con prenotazione preventiva fino al giorno prima dello spettacolo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 18.15