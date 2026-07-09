Al Giardino del Museo Diocesano di Agrigento, domani venerdì 10 luglio alle 19 , il secondo appuntamento del Circolo della Stampa, l’iniziativa culturale, giunta alla seconda edizione, nata dalla sinergia tra la sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, il Museo Diocesano di Agrigento e il settimanale L’Amico del Popolo. Il secondo incontro vedrà il giornalista Lorenzo Rosso dialogare con Salvatore Ferlita, professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli studi di Enna Kore, ed autore di “Agrigento di carta”, una guida letteraria alla città dei templi e della memoria.

Ci sono luoghi che esistono due volte: nella realtà di pietra e terra, e nelle pagine degli scrittori cheli hanno vissuti e reinventati. Agrigento è senza dubbio uno di questi. Con “Agrigento di carta”(pubblicato da Il Palindromo), Salvatore Ferlita ci accompagna in un viaggio letterario straordinario attraverso una delle province più ricche di storie d’Europa.

Il libro non è una semplice guida turistica, ma una mappa dell’anima e dell’immaginario. Ferlita ripercorre le strade, le campagne e i muretti a secco dell’agrigentino seguendo le tracce dei giganti della letteratura che qui sono nati o che da questi paesaggi si sono lasciati stregare: da Luigi Pirandello a Leonardo Sciascia, da Andrea Camilleri ad Andrea Zanzotto, fino a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Attraverso aneddoti, citazioni e un’analisi appassionata, l’autore tesse un filo invisibile che unisce la Girgenti pirandelliana, la Vigàta di Camilleri e la Regalpetra di Sciascia.

“Agrigento di carta” è l’itinerario perfetto per chi vuole scoprire la Sicilia oltre i cliché, guardando il paesaggio con gli occhi di chi ha saputo trasformare la realtà in mito letterario. Un volume indispensabile per i lettori curiosi, i viaggiatori colti e chiunque voglia riscoprire il fascino senza tempo di questo territorio. Appuntamento alle 19, venerdì 10 luglio al Giardino del Museo Diocesano, Via Duomo 96 ad Agrigento, con “Agrigento di carta” di Salvatore Ferlita.

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