Un incendio divampato nel “cuore” della notte ha devastato una Lancia Delta di proprietà di un sessantenne. Teatro del fatto via Mario Saetta nell’abitato di Canicattì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti del Commissariato cittadino.

Una volta spento il rogo, vigili del fuoco e poliziotti, nel corso del sopralluogo di rito non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né inneschi o contenitori per confermare la natura dolosa dell’evento. Le cause della scintilla iniziale sono ancora in corso d’accertamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp