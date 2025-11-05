Venerdì 7 novembre alle 17:30 su iniziativa del Centro cultura contemporanea, nel salone del Circolo dei Nobili, in Via Atenea 307, ad Agrigento, in vista della venticinquesima Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia, a cura della Fondazione Banco Alimentare, si terrà un incontro per presentare l’iniziativa, che anche ad Agrigento vedrà alcune decine di volontari impegnati a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, invitando tutti ad acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Micciché, sindaco di Agrigento, di Marco Vullo, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento, di Tommaso Palumbo, questore di Agrigento e di don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, interverranno Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare della Sicilia e Marialuisa Zegretti, presidente dell’associazione “Omnia Labor Aps”. Seguiranno alcune testimonianze sul valore solidaristico e sociale dell’iniziativa.

