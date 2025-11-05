Coppa Italia Promozione – Akragas, vittoria di forza: Ten Lopez firma l’1-0 sulla Margheritese

Catania: “Partita complicata, centimetro dopo centimetro”. Fragapane: “Emergenza gestita con maturità”. Ora trasferta a Frigintini

Un colpo da squadra vera. L’Akragas SLP supera la Margheritese per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione, giocata sul neutro del Comunale di Raffadali, e mette un piede negli ottavi. Decide una zampata del solito Ten Lopez al 33’ del primo tempo, in una gara tirata e spigolosa, giocata su ritmi alti e con tanti duelli fisici.

La squadra di Seby Catania ha mostrato carattere e compattezza nonostante le assenze pesanti in difesa: fuori per squalifica il capitano Alfonso Cipolla, e indisponibile Alex Noto per un fastidio muscolare. Nessuna scusa, però. L’Akragas ha stretto i denti, ha difeso con ordine e ha costruito con pazienza il gol che ha indirizzato il match.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, e così è stato – spiega mister Catania nel post gara –. Abbiamo avuto le nostre occasioni e siamo riusciti a concretizzarne una. Ora pensiamo subito alla prossima. Non esistono partite facili, ma abbiamo un obiettivo e lo inseguiamo partita dopo partita, centimetro dopo centimetro.”

A tenere insieme il reparto arretrato è stato Michele Fragapane, chiamato a guidare la linea difensiva in piena emergenza:

“Mancavano Alfonso e Alex, ma la rosa è ampia e chi è entrato ha fatto benissimo. Era importante non subire gol e portare a casa un risultato positivo, ci siamo riusciti. La Margheritese è una squadra organizzata, già in amichevole ci aveva impressionato. È stata dura, ma abbiamo fatto il nostro.”

La gara si è giocata a porte chiuse, scelta obbligata per permettere il proseguimento dei lavori di illuminazione allo stadio Esseneto.

“Giocare senza pubblico non è la stessa cosa – ammette Fragapane –. L’Esseneto è uno stadio magico, ma ci adatteremo. Conta restare concentrati e continuare a fare punti.”

Ora la testa va al campionato. Domenica i biancazzurri saranno ancora in trasferta, stavolta nel Ragusano: si gioca sul campo del Frigintini Modica, in un’altra prova d’orgoglio lontano da casa.

“Conosco bene quel campo – conclude Fragapane – ci ho giocato lo scorso anno. Sarà una partita dura, ma vogliamo dare continuità.”

Con il vantaggio firmato da Ten Lopez, l’Akragas guarda ora con fiducia al ritorno, ma prima dovrà affrontare un’altra trasferta insidiosa: domenica i biancazzurri saranno di scena sul campo del Frigintini Modica, per un match di campionato che si preannuncia altrettanto impegnativo.

VIDEO INTERVISTE

