Cinque nuovi positivi ad Agrigento. Il sindaco “bacchetta”:”La libertà è bella se siamo sicuri di poterla mantenere”

Si registrano cinque nuovi casi di agrigentini positivi al Coronavirus. A fronte di 15 persone guarite. Ma c’è stato anche un decesso che porta a 13 le vittime agrigentine di questa pandemia su 685 casi totali. Ieri, 23 febbraio, vengono segnate ancora 52 persone in trattamento ospedaliero o domiciliare. Il

Sindaco ,Franco Micciché , torna a lanciare un messaggio nella speranza di sensibilizzare. “Un numero che lascia alta l’attenzione mentre preoccupa l’atteggiamento tenuto da tante persone convinte che sia finita l’emergenza – tuona- solo perché siamo passati in zona gialla. I messaggi che arrivano da altre parti del Paese ci fanno capire che il ritorno alla zona arancione o rossa è dietro l’angolo. Evitiamo il rischio. Stiamo attenti ancora mentre si fanno i vaccini e si punta all’immunità di gregge. La libertà è bella se siamo sicuri di poterla mantenere, non se ci fa rischiare un nuovo lockdown.”