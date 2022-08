CINEMA AGRIGENTO. RIAPRE IL CONCORDIA CON MINIONS 2

In attesa dell’uscita ufficiale che avverrà il 18 agosto, nelle giornate dell’ 8-9-10 agosto al Cinema Concordia di Agrigento sarà proiettata l’anteprima nazionale del film animazione “Minions 2. Come Gru diventa Cattivissimo”.

Questo episodio, che esce a sette anni di distanza dal primo, si propone come prequel di “Cattivissimo me” (2010) e infatti la narrazione riprende subito dopo i fatti narrati in “Minions” nel 2015.

Gru è un adolescente di dodici anni che sogna di diventare supercattivo e di entrare a far parte della banda dei Malefici 6. In compagnia di Bob, Stuart, Kevin e tutti gli altri Minions decide di presentarsi al gruppo di cattivi per rivendicare il posto lasciato da uno dei suoi membri. Per dar prova del proprio grado di cattiveria, Gru ruba un diamante, ma la vicenda prenderà una piega inaspettata nel momento in cui uno dei Minions prenderà il bottino.

“Minions 2” è in anteprima nazionale al Cinema Concordia di Agrigento dall’8 agosto fino a oggi. Orario degli spettacoli: 18.30- 20.30- 22.30