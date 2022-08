Akragas: arriva il forte ed esperto centrocampista Cristian Caccetta

Sensazionale colpo di mercato dell’Akragas. Il Presidente Giuseppe Deni regala alla tifoseria e alla squadra allenata da Nicolò Terranova un vero top player per la categoria, il fortissimo ed esperto centrocampista Cristian Caccetta, classe 1986, nella scorsa stagione in forza al Licata nel campionato di Serie D. L’operazione di mercato è stata portata a compimento dal direttore sportivo Ernesto Russello. Cristian Caccetta è un centrocampista completo, dotato di grande fisicità e visione di gioco.

Caccetta può vantare oltre 300 presenze tra i professionisti e numerose stagioni da titolare in Serie C con le maglie di Foggia, Paganese, Lucchese, Trapani, Cosenza, Catania e Sambenedettese. Con la maglia del Trapani, inoltre, ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B nel campionato 2013/14. Caccetta è già a disposizione di mister Terranova e del suo staff.