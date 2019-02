Ciclismo: Granfondo a Sambuca di Sicilia apre stagione Mtb Sicilia

La Granfondo Valle dei Vini tornerà ad animare il panorama off-road siciliano domenica 10 marzo, quando la Valle del Belice verrà invasa da centinaia di mountain bike, pronte a solcare i sentieri della granfondo che apre la stagione in Sicilia. Il percorso della manifestazione, con partenza e arrivo a Sambuca di Sicilia, è tecnicamente abbordabile alle abilità di qualunque tipologia di bikers. Il percorso lungo, che misura 44 chilometri con 1600 metri di dislivello e pendenze massime del 24%, si snoda attraverso il bosco della Resinata e i vigneti che circondano il Lago Arancio; il percorso corto misura invece 27 chilometri, con mille metri di dislivello. Ma quello che fa la differenza alla Granfondo Valle dei Vini è il clima davvero unico che si respira durante l’evento con appassionati provenienti da tutta Italia (l’anno scorso gli iscritti furono oltre 500) pronti a vivere una giornata di festa in sella alla propria mountain-bike. Fra le novità di quest’anno, l’esclusiva diretta live della gara, su maxischermo 6x3mt a tecnologia Wall-Led, e l’iscrizione gratuita per tutti gli atleti delle società che vengono da fuori Sicilia, grazie al Patrocinio del Comune di Sambuca di Sicilia. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.granfondovalledeivini.it. (ANSA)