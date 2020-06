Lettera di Ciccio Nobile sul futuro dell’Akragas

Nel ringraziare la signora Giordano e il signor Baranco per il loro interesse mostrato verso i colori biancoazzurri specialmente in questo momento critico.

Questo significa che hanno a cuore le sorti della società Akragas e questo deve essere un punto di partenza come e stato l’anno scorso quando il presidente Toto bottone e Giovanni Amico hanno dato l Akragas al presidente castronovo una società che doveva essere solo iscritta in eccellenza e un parco giocatori juniores di prima scelta.

Rricordo che insieme a gli amici Ernesto russello e Maurizio capraro abbiamo fatto di tutto purchè l’Akragas potesse andare avanti nel suo percorso intrapreso.

Il presidente Toto bottone e il fondatore Giovanni amico hanno fatto dei passi indietro per il bene della società Akragas e così e stato.

Anzi insieme abbiamo coinvolto altri amici come l avv Giancarlo rosato Baldo veneziano e altri amici.

Poi ringrazio tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo progetto iniziato da 2 anni un grande ringraziamento va fatto a nostri tifosi sempre presenti ovunque e dovunque.

Eravamo partiti in 5 e abbiamo chiuso in 1200 e qualcosa di più l’anno scorso. Questo ci ha dato la forza di andare avanti io Ernesto Maurizio e Toto bottone siamo stati sempre vicino al presidente Castrononovo

Oggi si aprono altri orizzonti e come ha sembbre detto il presidente castronovo per il bene della società Akragas se ce di fare in passo indietro si fa:

Ognuno di noi vuole che la società cresce sempre di più poi visto che il presidente castronovo e squalificato in questo momento.

Ci vuole una figura forte fino ad oggi e stato Ernesto russello insieme a Toto bottone e Giancarlo rosato a gestire tutto.

Io mi auguro che al più presto si possano mettere intorno a un tavolo e sono sicuro che tutto andrà bene.

L’unica cosa che interessa a tutti noi e il futuro Akragas e oggi si può creare una nuova era come ha fatto Silvio Alessi il presidente dei miracolo Akragas insieme ai tanti altri dirigenti Agrigentini anzi mi auguro di un loro coinvolgimento in questo progetto UNITI SI VINCE sempre ieri oggi domani e sempre forza AKRAGAS Ciccio nobile