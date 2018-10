Ciani presenta la sfida di Biella: sarà partita difficile

Conferenza stampa pre-gara al PalaMoncada: coach Franco Ciani ed Edoardo Fontana presentano la trasferta di Biella

di Michele Bellavia

​Ultimi preparativi per la Fortitudo Agrigento in vistadella partenza di domani, destinazione Biella, prima di due trasferte consecutive per i biancazzurri.

​La bellissima vittoria d’esordio deve ormai appartenere all’archivio dei ricordi e lasciare, inevitabilmente, il campo alla concentrazione e a rinnovate motivazioni; questo è il verbo predicato da coach Franco Ciani ai suoi uomini.

​La partita di domenica contro la EdilnolPallacanestro Biella sarà una partita difficile tra due squadre a tratti speculari nella tattica di gioco.

​Il coach biancazzurro, infatti, ha rimarcato come la squadra allenata da Michele Carrea, benché più corta nelle rotazioni, sia tuttavia dotata di giocatori di spessore e per di più dalla notevole fisicità ed atletismo – vedi Wheatle e Vildera con quest’ultimo giudicato tra i migliori rimbalzisti del girone – senza dimenticare l’enorme potenziale offensivo a disposizione diSaccaggi, Harrell e Sims.

​In sala stampa c’era anche Edoardo Fontana. L’ala toscana, arrivata in estate dalla B, è reduce da un’ottima pre-season e ha suggellato il proprio esordio in serie A2 con una prestazione di grande intelligenza tattica.

​Dunque si va a Biella per compiere un’impresa difficile ma non impossibile; per l’occasione Ciani può anche contare su Dimitri Sousa dopo il piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori alla prima di campionato.

