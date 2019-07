Agrigento – L’assessore all’Ecologia, Nello Hamel, comunica che l’isola ecologica di piazzale Ugo La Malfa resta chiusa fino al 15 di luglio per non creare disagi ed interferenze con le bancarelle della fiera di San Calogero. Per esigenze inderogabili, fa sapere l’assessore, gli utenti potranno conferire presso l’area di Fondacazzo dov’ è stata approntata una struttura abilitata a ricevere tutti i rifiuti differenziati.