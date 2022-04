Ci sarà anche “Il volo” in concerto al teatro Valle dei Templi di Agrigento. La data da segnare sul calendario è il 28 luglio 2022, alle 21.30. La prevendita dei biglietti per l’evento verrà attivata a breve. “Il volo” , formato dall’agrigentino Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, ha una carriera di successo ormai decennale. Oggi il Volo ha all’attivo 6 album da studio e 4 live. Il primo settembre, ad Agrigento, arriva il “Back to the Future Live Tour” di Elisa che non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Il 3 settembre sarà la volta di Irama, uno tra gli artisti italiani più seguiti del momento. E, poi, Eros Ramazzotti , il 17 e 18 settembre prossimi, la seconda tappa del ‘World tour premiere’ che sancisce il ritorno di Eros.