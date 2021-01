Ci ha lasciati Angelo Scifo, è stato sindaco di Agrigento

È morto a Bologna dove viveva da diversi anni il prof. Angelo Scifo, già tre volte sindaco di Agrigento ai tempi della prima repubblica e ricordato come uno dei sindaci più apprezzati della città, tanto che l’attuale primo cittadino Franceaco Miccichè ha voluto ricordarlo così: Con lui se ne va una parte importante della storia politica della città. Appartenente a una famiglia molto in vista (suo fratello Gaetano, imprenditore edile e attuale proprietario dell’Hotel Dioscuri a San Leone) è stato avvocato, Docente universitario e per tre volte sindaco di Agrigento. Ha animato la vita politica della città per quasi un trentennio, fino al ’90 quanto, forse per seguire la moglie, decise di lasciare Agrigento per trasferirsi a Bologna. Ma ogni tanto rientrava e non era difficile incontrarlo in città. Sempre con il sorriso sulle labbra e il suo carattere gioviale e rispettoso. Ai suoi familiari porgo le più sentite condoglianze a nome mio ma aggiungerei di tutta la città, per quello che gli ha dato e per quello che ha rappresentato.