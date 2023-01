Christian Casucci, un grande nel Carpi che si è subito fatto notare

Dopo un inizio di campionato contratto per piccoli problemi fisici, l’agrigentino Christian Casucci, classe 2004, ha trovato la strada quella che si era immaginata la società del Carpi, ovvero la titolarità sulla fascia difensiva destra dove ha mostrato corsa, forza e dimostrandosi tra le sorprese più belle della nuova squadra. Il più giovane nella rosa si è fatto subito notare.

Dopo l’esonero di Bagatti, Casucci trova pane per i suoi denti , Matteo Contini , il nuovo allenatore ex difensore di Serie A, punta molto sull’under 2004, sfruttato addirittura nella penultima partita ,per uno spezzone, come esterno di attacco.

Si parla molto del ragazzo, le sue qualità sono davvero importanti, tanto da portare la curiosità ogni domenica di club di serie A. Dal mese di settembre scorso, cioè da quando l’agrigentino è stato ingaggiato dal Carpi, ad oggi, è stato un via vai di soddisfazioni forse anche inaspettate. Il risultato? Ha fatto molto bene nei 1.311 minuti totali giocati.