Alongi, Bongiovì e Zicari: Il fabbisogno del personale deve essere priorità

“Trattare il piano del fabbisogno del personale deve essere una priorità per il Comune di Agrigento.” Lo scrivono i consiglieri comunali, Roberta Zicari, Alessia Bongiovì e Claudia Alongi. “Il Comune- continuano- vive una situazione di drammatica precarietà anche a causa del personale ridotto all’osso. Crediamo che, ai fini del buon andamento dell’Amministrazione, diventi sempre più incalzante la necessità di individuare risorse economiche atte sia a dare serenità in termini di ore ai dipendenti già in servizio, sia per pianificare qualche nuova assunzione nei prossimi anni, verosimilmente di categoria C e D, mediante concorso. In VI Commissione abbiamo audito il dirigente al ramo per verificare se sia possibile intraprendere questa strada, concordando un secondo incontro a distanza di un mese per meglio approfondire la questione.”