Chiusura SS 115 tra Villaseta e Porto Empedocle per ricistruzione cavalcavia

SICILIA, ANAS: CHIUSURA SS115 TRA VILLASETA E PORTO EMPEDOCLE PER RICOSTRUZIONE CAVALCAVIA IRSAP



la statale rimarrà chiusa da lunedì 16 a lunedì 23 settembre

Da lunedì 16 a lunedì 23 settembre, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, l’IRSAP procederà alla ricostruzione di un cavalcavia.

Per effetto di tali lavori, la statale rimarrà chiusa dal km 183,600 al km 184,600, tra Villaseta e Porto Empedocle.

L’itinerario alternativo, segnalato in loco, è costituito da via Fosse Ardeatine.