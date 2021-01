Chiusura delle scuole, genitori lanciano raccolte firme per tenerle aperte

La mobilitazione dopo la decisione del sindaco di Agrigento che ha deciso di sospendere le lezioni in presenza anche per elementari e medie. Alcuni genitori, non ci stanno e lanciano la petizione con rccolata firme davanti i supermercati: “Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 7 del 15.01.2021 e ordinanza sindacale n.8 del 16.01.2021 – Istanza di revoca in Autotutela. I sottoscritti, nella qualità di genitori di minori frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e prima classe della scuola secondaria di primo grado, tutti destinatari tra gli altri dei provvedimenti in oggetto ne chiedono l’immediata revoca in autotutela per le ragioni di seguito riportate, Insussistenza dei presupposti di legge e carenza di motivazione.” A San Leone la raccolta firme si svolgerà al supermercato del villaggio Peruzzo. Nella vetrina dello Store Lattuca in via Atenea verrà appeso un foglio e passando chi vorrà potrà firmare dalle 10 alle 12.30. Altro punto “Ohana giardino di infanzia” , in viale dei Giardini, dalle 9.00 alle 17.00. Tutto questo mentre in Sicilia c’è un’altra petizione con già più di 13.000 firme raccolte per dire di no alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado . Lanciata su Change.Org da Alessandra Mangano e diretta al presidente della Regione, Nello Musumeci e all’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, l’iniziativa raccoglie consensi di minuto in minuto e si basa sulla considerazione che non sarebbe prudente riaprire le scuole prima che sia conclusa la campagna vaccinale anti-Coronavirus a favore del personale scolastico.