Arrestato e portato in carcere l’incubo dei commercianti

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo un’indagine “lampo”, hanno arrestato un gambiano di 22 anni, per l’ipotesi di reato di rapina, è violazione della misura cautelare, a cui era sottoposto.

Il giovane, già gravato dal provvedimento del divieto di dimora in città, avrebbe rapinato un connazionale, in via Pirandello, facendosi consegnare il denaro che aveva nelle tasche, circa 400 euro. Poi se l’è data a gambe levate.

Scattato l’allarme sono state avviate le ricerche dell’individuo. Gli agenti l’hanno scovato e arrestato. L’indagato da tempo era diventato un vero e proprio “incubo” per i tanti commercianti della zona, che si erano rivolti alle forze dell’ordine. Autore di furti, risse e coinvolto nello spaccio di stupefacenti. Dopo le formalità di rito su ordine del magistrato di turno è stato rinchiuso nel carcere di Trapani. Gli agenti hanno recuperato anche parte della refurtiva.