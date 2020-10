Chiusura della campagna elettorale al tempo del Covid tra comizi annullati e incontri con i big

Si chiude la competizione elettorale al tempo del Covid ad Agrigento. Daniela Catalano chiude la campagna elettorale in piazza Giorgia Meloni, forte dei sondaggi, la leader dei Fratelli d’Italia, viene accolta in piazza Cavour dai suoi sostenitori. Il leader della Lega, Matteo Salvani è invece impegnato a Catania per questioni giudiziarie.

Firetto rinuncia al comizio di chiusura della campagna elettorale: “la salute è più importante del voto” dice, mentre in mattina riceve al palazzo il ministro Provenzano per un incontro istituzionale per il Cis il Contratto istituzionale di sviluppo. Il M5S ha salutato la fine della campagna elettorale con un comizio a Porta di Ponte. Presenti attivisti, candidati e portavoce locali. Marco Zambuto nel suo comitato elettorale al Viale della Vittoria, mentre anche Franco Miccichè ed Angela Galvano nel rispetto delle misure covid hanno annullato eventi pubblici.