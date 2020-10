Agrigento: Ministro per il Sud in campo – VIDEO

A poche ore dal silenzio elettorale irrompe in città il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. “Abbiamo l’opportunita’ per poter mettere in campo un progetto per la Sicilia interna, di questo stiamo ragionando oggi: Agrigento, Caltanissetta, Enna. Abbiamo avuto, fino ad ora, delle politiche che troppo spesso hanno privilegiato i grandi poli, le grandi citta’, dimenticando una parte dei nostri territori”. L’ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che e’ arrivato ad Agrigento per discutere del “Cis”, il contratto istituzionale di sviluppo, con il sindaco uscente Lillo Firetto. “Io sono figlio di questa terra e sento il dovere di farla partecipare da protagonista alla nuova stagione che, grazie alla battaglia fatta in Europa dal governo italiano, si e’ aperta. Recovery fund, nuove risorse per le politiche di coesione – ha aggiunto – . Noi abbiamo messo in cima all’agenda di Governo il Sud, e’ un Sud che io conosco bene”.